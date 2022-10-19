Александр Зверев показал, как прошёл его отпуск на Мальдивах

Шестая ракетка мира, олимпийский чемпион 2020 года немецкий теннисист Александр Зверев показал, как прошёл его отпуск на Мальдивах.

«Жизнь на островах», — подписал видео Зверев.

Зверев провёл отдых вместе с родителями — Александром и Ириной Зверевыми, семьёй брата Миши Зверева и своей девушкой Софией Томаллой.

25-летний Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. Немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей. Зверев признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы». Предположительно немец завершил текущий сезон досрочно.