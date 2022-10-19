Роджер Федерер может войти в команду комментаторов BBC на Уимблдоне-2023

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер может войти в число комментаторов BBC на Уимблдоне-2023, сообщает Kingston Nub News.

По информации издания, об этом намекнула чемпионка «Ролан Гаррос» — 1976 и журналистка Сью Баркер на своём авторском вечере.

41-летний Федерер завершил карьеру на Кубке Лэйвера – 2022, который прошёл на О2-арене в Лондоне (Великобритания). В прощальном матче он сыграл в паре с соперником и другом испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец отметил, что продолжит свою деятельность по развитию тенниса.

Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».