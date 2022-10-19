Людмила Самсонова обыграла четвёртую ракетку мира Арину Соболенко на турнире в Гвадалахаре

22-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).
В матче второго раунда Самсонова обыграла четвёртую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2) со счётом 6:4, 2:6, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 15 минут. Самсонова пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Соболенко шесть эйсов, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 11.
В следующем раунде Самсонова встретится с победительницей матча Мари Боузкова (Чехия) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).
Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.
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