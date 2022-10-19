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Людмила Самсонова обыграла четвёртую ракетку мира Арину Соболенко на турнире в Гвадалахаре

Людмила Самсонова обыграла четвёртую ракетку мира Арину Соболенко на турнире в Гвадалахаре
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22-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В матче второго раунда Самсонова обыграла четвёртую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2) со счётом 6:4, 2:6, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 15 минут. Самсонова пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Соболенко шесть эйсов, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Самсонова встретится с победительницей матча Мари Боузкова (Чехия) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).

Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.

Гвадалахара-2. 2-й круг
19 октября 2022, среда. 19:10 МСК
Людмила Самсонова
22
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 2
         
Арина Соболенко
4
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
11 двойных подвели Соболенко! Самсонова выбила из сетки 2-ю ракетку Гвадалахары 11 двойных подвели Соболенко! Самсонова выбила из сетки 2-ю ракетку Гвадалахары
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