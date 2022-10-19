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Доминик Тим с «баранкой» преодолел первый круг на турнире в Антверпене

Доминик Тим с «баранкой» преодолел первый круг на турнире в Антверпене
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим успешно преодолел первый круг турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).

В стартовом матче Тим обыграл представителя Бельгии Микаэля Гертса (WC) со счётом 6:4, 6:0. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Тим пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Гертса один эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Тима станет представитель Аргентины Франсиско Серундоло (6).

Призовой фонд турнира в Антверпене составил € 648 130. Его действующим чемпионом является 21-летний итальянец Янник Синнер, отказавшийся от защиты титула.

Антверпен. 1-й круг
19 октября 2022, среда. 20:10 МСК
Микаэль Гертс
268
Бельгия
Микаэль Гертс
М. Гертс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Доминик Тим
132
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Комментарии
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