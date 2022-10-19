Доминик Тим с «баранкой» преодолел первый круг на турнире в Антверпене
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим успешно преодолел первый круг турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).
В стартовом матче Тим обыграл представителя Бельгии Микаэля Гертса (WC) со счётом 6:4, 6:0. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Тим пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Гертса один эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Следующим соперником Тима станет представитель Аргентины Франсиско Серундоло (6).
Призовой фонд турнира в Антверпене составил € 648 130. Его действующим чемпионом является 21-летний итальянец Янник Синнер, отказавшийся от защиты титула.
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