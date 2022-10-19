Гауфф и Гарсия квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA после поражения Соболенко
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Седьмой номер рейтинга американка Кори Гауфф и 10-я ракетка мира француженка Каролин Гарсия квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.
Это произошло после поражения четвёртой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко во втором круге турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Соболенко со счётом 4:6, 6:2, 2:6 проиграла россиянке Людмиле Самсоновой.
Ранее место на Итоговом турнире себе обеспечили полька Ига Свёнтек, Онс Жабер из Туниса и американка Джессика Пегула.
Отметим, что в борьбе за оставшиеся три путёвки в Форт-Уэрт остаются три россиянки: первая ракетка России Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Самсонова.
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