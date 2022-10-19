Людмила Самсонова впервые в карьере обыграла соперницу из топ-5 рейтинга WTA

22-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-5 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Это произошло на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). В матче второго раунда Самсонова одолела четвёртую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2) со счётом 6:4, 2:6, 6:2.

Примечательно, что при этом победа над Соболенко стала для Самсоновой третьей в карьере и сезоне над игроком топ-10.

В следующем раунде турнира в Гвадалахаре Самсонова встретится с победительницей матча Мари Боузкова (Чехия) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).

23-летняя Самсонова — чемпионка четырёх турниров на уровне WTA, три последних титула она завоевала в текущем сезоне.