Кэмерон Норри прокомментировал волевую победу над Асланом Карацевым в Стокгольме
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14-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал волевую победу над россиянином Асланом Карацевым во втором круге турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Встреча завершилась со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:4.
Первый сет длился 88 минут, и в нём Норри дважды подавал на партию. А во второй и третьей партиях уже британец отыграл брейки. Продолжительность матча составила 3 часа и 2 минуты.
«Было тяжело. Когда Аслан уступал, он всё время начинал прибавлять – и украл у меня первый сет. У меня были сетболы, на тай-брейке я реализовал свои моменты не так хорошо, как мог бы. Но я оставался стабильным. И хотя в третьем сете было много негативных эмоций, мне удалось отыграться», — приводит слова Норри пресс-служба ATP.
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