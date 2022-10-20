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На турнире в Неаполе очередной перенос вечерних матчей вызвал фанатские протесты

На турнире в Неаполе очередной перенос вечерних матчей вызвал фанатские протесты
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В Неаполе (Италия) любители тенниса провели акцию протеста из-за очередной отмены вечерних матчей на турнире категории ATP-250. Организаторы второй день подряд переносят игры, поскольку из-за морского воздуха корты стали слишком скользкими.

Данное решение вызвало недовольство болельщиков, которые требовали вернуть деньги за билеты. В частности, они выкрикивали: «мошенники», «мы подадим в суд» и «вы все дерьмо».

Отметим, что позднее организаторы заверили, что теннисные фанаты получат возврат средств за билеты в полном объёме.

Напомним, старт турнира в Неаполе был отложен из-за жалоб на качество покрытия. В субботу площадки турнира были неровными и настолько мягкими, что проминались под ногами. В итоге покрытие привезли из Флоренции, где на прошлой неделе тоже проходил турнир уровня ATP.

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