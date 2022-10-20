Хуберт Хуркач в трёх сетах обыграл Джека Дрэйпера во 2-м круге турнира в Антверпене
Поделиться
11-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).
В матче второго круга первый сеяный Хуркач обыграл британца Джека Дрэйпера со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:1. Встреча продлилась 2 часа 37 минут. Хуркач 22 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 12. На счету Дрэйпера пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
За путёвку в полуфинал Хуркач сразится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).
Призовой фонд турнира в Антверпене составил € 648 130. Его действующим чемпионом является 21-летний итальянец Янник Синнер, отказавшийся от защиты титула.
Комментарии
- 20 октября 2022
-
00:32
-
00:22
-
00:10
- 19 октября 2022
-
23:43
-
22:56
-
22:33
-
21:58
-
21:42
-
21:29
-
21:22
-
20:40
-
19:56
-
19:34
-
18:59
-
17:16
-
15:01
-
14:01
-
11:02
-
08:58
-
08:44
-
08:20
-
08:05
-
08:01
-
07:57
-
07:29
-
07:06
-
05:41
-
05:12
-
05:00
-
03:27
-
01:28
-
00:50
-
00:02
- 18 октября 2022
-
23:51
-
23:45
Партнерский контент