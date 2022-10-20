Хуберт Хуркач в трёх сетах обыграл Джека Дрэйпера во 2-м круге турнира в Антверпене

11-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).

В матче второго круга первый сеяный Хуркач обыграл британца Джека Дрэйпера со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:1. Встреча продлилась 2 часа 37 минут. Хуркач 22 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 12. На счету Дрэйпера пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За путёвку в полуфинал Хуркач сразится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Призовой фонд турнира в Антверпене составил € 648 130. Его действующим чемпионом является 21-летний итальянец Янник Синнер, отказавшийся от защиты титула.