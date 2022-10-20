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Бадоса снялась с матча в Гвадалахаре. Азаренко прошла в 3-й раунд турнира

Бадоса снялась с матча в Гвадалахаре. Азаренко прошла в 3-й раунд турнира
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (37-я ракетка мира) прошла во второй раунд турнира серии WTA-1000 в Гвадалахаре после того, как испанка Паула Бадоса (8-й номер женского мирового рейтинга) не смогла продолжить матч.

Матч продлился лишь 29 минут. Испанская спортсменка снялась с встречи после первого сета, при счёте 6:2 в пользу оппонентки. 33-летняя Азаренко один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух возможных. На счету Бадосы два эйса, ноль двойных ошибок и ноль реализованных брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал престижных мексиканских соревнований белоруска сразится с представительницей США Мэдисон Кис.

Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.

Гвадалахара-2. 2-й круг
20 октября 2022, четверг. 04:55 МСК
Паула Бадоса
8
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
2 		   
6 		   
         
Виктория Азаренко
37
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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