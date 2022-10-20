Бадоса снялась с матча в Гвадалахаре. Азаренко прошла в 3-й раунд турнира

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (37-я ракетка мира) прошла во второй раунд турнира серии WTA-1000 в Гвадалахаре после того, как испанка Паула Бадоса (8-й номер женского мирового рейтинга) не смогла продолжить матч.



Матч продлился лишь 29 минут. Испанская спортсменка снялась с встречи после первого сета, при счёте 6:2 в пользу оппонентки. 33-летняя Азаренко один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух возможных. На счету Бадосы два эйса, ноль двойных ошибок и ноль реализованных брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал престижных мексиканских соревнований белоруска сразится с представительницей США Мэдисон Кис.

Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.