Гауфф – самая молодая теннисистка за 23 года, которая сыграет в двух разрядах на Итоговом

Седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф стала самой молодой (18 лет, 7 месяцев) с 1999 года теннисисткой, которой удалось квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA, чтобы побороться за титул на турнире сразу в обоих разрядах (одиночном и парном). В последний раз подобным достижением отметилась двукратная победительница Australian Open в парном разряде Анна Курникова, квалифицировавшейся на Итоговый в одиночке и паре в возрасте 18 лет и 5 месяцев 23 года назад. Об этом сообщает Tennis.com.



Итоговый чемпионат WTA 2022 года пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.



На данный момент на него, помимо Гауфф, отобрались:



Ига Свёнтек (Польша)

Онс Жабер (Тунис)

Джессика Пегула (США)

Каролин Гарсия (Франция).