Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф – самая молодая теннисистка за 23 года, которая сыграет в двух разрядах на Итоговом

Гауфф – самая молодая теннисистка за 23 года, которая сыграет в двух разрядах на Итоговом
Комментарии

Седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф стала самой молодой (18 лет, 7 месяцев) с 1999 года теннисисткой, которой удалось квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA, чтобы побороться за титул на турнире сразу в обоих разрядах (одиночном и парном). В последний раз подобным достижением отметилась двукратная победительница Australian Open в парном разряде Анна Курникова, квалифицировавшейся на Итоговый в одиночке и паре в возрасте 18 лет и 5 месяцев 23 года назад. Об этом сообщает Tennis.com.

Итоговый чемпионат WTA 2022 года пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.

На данный момент на него, помимо Гауфф, отобрались:

Ига Свёнтек (Польша)
Онс Жабер (Тунис)
Джессика Пегула (США)
Каролин Гарсия (Франция).

Новость по теме
Гауфф — первая после Шараповой 18-летняя теннисистка, отобравшаяся на Итоговый турнир WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022