Гауфф – самая молодая теннисистка за 23 года, которая сыграет в двух разрядах на Итоговом
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Седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф стала самой молодой (18 лет, 7 месяцев) с 1999 года теннисисткой, которой удалось квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA, чтобы побороться за титул на турнире сразу в обоих разрядах (одиночном и парном). В последний раз подобным достижением отметилась двукратная победительница Australian Open в парном разряде Анна Курникова, квалифицировавшейся на Итоговый в одиночке и паре в возрасте 18 лет и 5 месяцев 23 года назад. Об этом сообщает Tennis.com.
Итоговый чемпионат WTA 2022 года пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.
На данный момент на него, помимо Гауфф, отобрались:
Ига Свёнтек (Польша)
Онс Жабер (Тунис)
Джессика Пегула (США)
Каролин Гарсия (Франция).
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