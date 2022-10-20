Виктория Азаренко высказалась о любви к Мексике
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко призналась, что может завершить свою профессиональную карьеру в Мексике.
«Это одно из самых гостеприимных мест, здесь царит удивительная энергия, присутствует такая огромная поддержка. Я действительно задумывалась над местом, где я буду завершать карьеру, и Мексика на самом деле может быть на вершине списка», – цитирует Азаренко WTA Insider в своём «твиттере».
Напомним, что сегодня, 20 октября, белоруска преодолела барьер второго круга на турнире WTA-1000 в мексиканской Гвадалахаре. Азаренко прошла в третий раунд соревнований после того, как её соперница Паула Бадоса (Испания) снялась при счёте 2:6.
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