Людмила Самсонова прокомментировала победу над Ариной Соболенко в Гвадалахаре

22-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова прокомментировала победу в матче второго круга турнира в Гвадалахаре (Мексика), в котором её соперницей была белоруска Арина Соболенко (4). Самсонова выиграла матч со счётом 6:4, 2:6, 6:2.
«Я старалась играть более агрессивно на первой подаче, а также действовать агрессивно на второй подаче и приёме. Это было моей целью.
Мы сыграли потрясающий матч. Играть с Ариной очень сложно. Она великолепный игрок. Я вышла на корт и старалась изо всех сил. Сегодня был мой день.
Я невероятно рада. Просто потрясающе, чего я добилась в последние три месяца. Это невероятно. Постараюсь оставаться сосредоточенной до конца», — приводит слова Людмилы пресс-служба WTA.
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