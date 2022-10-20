Дарью Касаткину покатали на вертолёте. Фото

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как её покатали на вертолёте. Это случилось в Гвадалахаре (Мексика), где в эти дни проходит турнир категории WTA-1000.

«Спасибо за этот опыт. Просто потрясающе. Во время отдыха будут другие вертолёты», — подписала снимки Касаткина.

Фото: из личного архива дарьи касаткиной

Фото: из личного архива дарьи касаткиной

В настоящий момент Касаткина, обыгравшая китаянку Чжу Линь во втором круге турнира в Гвадалахаре, занимает седьмое место в Чемпионской гонке WTA. В третьем раунде она сразится с другой россиянкой Анной Калинской, являющейся 73-й ракеткой мира. Та в своём матче второго круга победила бельгийку Элисе Мертенс.

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