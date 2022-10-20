Синнер рассказал, почему предпочёл теннис лыжному спорту
Поделиться
12-я ракетка мира итальянец Янник Синнер объяснил, почему, будучи подростком, выбрал теннис, а не лыжный спорт.
«Я из тех людей, которым действительно нравится играть.
Катание на лыжах для меня в какой-то момент перестало быть игрой, ты просто спускаешься (с горы) самым быстрым способом. Поэтому я решил отказаться от лыжного спорта.
Теннис — забавный вид спорта, вы должны смотреть также и на другую сторону (корта), вы играете один на один, так что вы видите своих соперников, чего в лыжных гонках не бывает. Когда ты падаешь духом, у тебя есть шанс что-то изменить, чего в лыжном спорте нет.
Я думаю, что именно по этой причине я выбрал теннис», – цитирует Синнера официальный сайт Australian Open.
Комментарии
- 20 октября 2022
-
08:05
-
07:43
-
07:35
-
07:27
-
07:07
-
06:35
-
05:57
-
02:18
-
01:44
-
00:32
-
00:22
-
00:10
- 19 октября 2022
-
23:43
-
22:56
-
22:33
-
21:58
-
21:42
-
21:29
-
21:22
-
20:40
-
19:56
-
19:34
-
18:59
-
17:16
-
15:01
-
14:01
-
11:02
-
08:58
-
08:44
-
08:20
-
08:05
-
08:01
-
07:57
-
07:29
-
07:06
Партнерский контент