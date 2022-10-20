Синнер рассказал, почему предпочёл теннис лыжному спорту

12-я ракетка мира итальянец Янник Синнер объяснил, почему, будучи подростком, выбрал теннис, а не лыжный спорт.



«Я из тех людей, которым действительно нравится играть.



Катание на лыжах для меня в какой-то момент перестало быть игрой, ты просто спускаешься (с горы) самым быстрым способом. Поэтому я решил отказаться от лыжного спорта.



Теннис — забавный вид спорта, вы должны смотреть также и на другую сторону (корта), вы играете один на один, так что вы видите своих соперников, чего в лыжных гонках не бывает. Когда ты падаешь духом, у тебя есть шанс что-то изменить, чего в лыжном спорте нет.



Я думаю, что именно по этой причине я выбрал теннис», – цитирует Синнера официальный сайт Australian Open.