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Белинда Бенчич: я делала всё, чтобы моим тренером стал Дмитрий Турсунов

Белинда Бенчич: я делала всё, чтобы моим тренером стал Дмитрий Турсунов
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Олимпийская чемпионка 2020 года, 14-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич высказалась о начале сотрудничества с российским тренером Дмитрием Турсуновым. По словам спортсменки, она была нацелена на сотрудничество именно с этим специалистом.

«Я пыталась сделать всё, чтобы заполучить его. Он очень хороший и жёсткий тренер. Считаю, это было правильное решение», — приводит слова Бенчич Sportskeeda.

Напомним, до Бенчич Турсунов работал с победительницей Открытого чемпионата США 2021 года 19-летней британской теннисисткой Эммой Радукану. Однако стороны приняли решение расстаться. За последнее время Радукану сменила сразу нескольких тренеров.

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