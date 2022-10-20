Андрей Чесноков объяснил, почему Белинда Бенчич захотела работать с Дмитрием Турсуновым

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, почему, по его мнению, олимпийская чемпионка 2020 года швейцарка Белинда Бенчич изъявила желание выступать под руководством российского тренера Дмитрия Турсунова. Ранее Турсунов работал с чемпионкой US Open 2021 года Эммой Радукану.

По словам Чеснокова, теннисистки выбирают Турсунова ввиду его опыта.

«Было понятно, что с Радукану не может быть длительного сотрудничества. Победа на US Open вскружила ей голову. Она сменила кучу тренеров после неё.

Что касается сотрудничества Турсунова с Бенчич, то Бенчич уже состоявшаяся теннисистка, а Турсунов больше десяти лет был игроком ATP, у него огромный запас знаний, он хорошо работает с девушками, поэтому его выбирают. Он заработал себе весомое имя как тренер. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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