Винодельня Новака Джоковича выпустила первую продукцию

Винодельня в Шумадии (Сербия), принадлежащая 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу, выпустила первую продукцию. Первые две марки вина были представлены в одном из винных магазинов и в ближайшее время поступят в продажу. Директором предприятия является Горан Джокович, дядя теннисиста.
«Вызовов много, но мы пытаемся достичь максимума в этом деле, как и во всём. Не каждый удар ракеткой Новака идеален, но он всё равно лучший в мире», — приводит слова Горана Джоковича Yardbarker.
В настоящий момент 35-летний Новак Джокович является седьмой ракеткой мира. В 2022 году он выиграл Уимблдон. Также серб, не желающий прививаться, пропустил Australian Open и US Open.
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