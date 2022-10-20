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Первая ракетка мира Карлос Алькарас встретился с футболистами мадридского «Реала»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас встретился с футболистами мадридского «Реала»
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Первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас встретился с футболистами мадридского «Реала».

Фото: из личного архива Асенсио

Фото: из личного архива Родриго

Фото: из личного архива Анчелотти

Фото: из личного архива Винисиуса Джуниора

Фото: из личного архива Алькараса

Напомним, 19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В финальном матче испанец обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. После этой победы испанец поднялся на первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.

В минувшем сезоне мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, а также завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале английский «Ливерпуль». В начале текущего сезона клуб стал обладателем Суперкубка Европы, оказавшись сильнее немецкого «Айнтрахта».

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