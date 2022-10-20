Карен Хачанов — Себастьян Корда: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Антверпене

Сегодня, 20 октября, российский теннисист Карен Хачанов (18-я ракетка мира) встретится с представителем США Себастьяном Кордой (47-й номер мирового рейтинга) во втором круге турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Лотто Арена» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Себастьян Корда.

Хачанов стартует на турнире, Корда в первом круге обыграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера.

Счёт личных встреч равный — 1-1. Хачанов в прошлом году выиграл у Корды эпическую битву в 1/8 финала Уимблдона (10:8 в пятом сете), а Корда этим летом взял реванш на старте «Мастерса» в Цинциннати — 6:3, 6:4.