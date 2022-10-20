Горан Иванишевич — о Джоковиче: он сможет оставаться на вершине и бороться за все титулы
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Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который является тренером 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича (седьмой в рейтинге ATP), заявил, что его подопечный способен продержаться на вершине тенниса ещё три года.
«Он всегда был в хорошей физической форме, с этим никогда не было проблем, и, если он останется таким, я убеждён, что он сможет оставаться на вершине или рядом с ней ещё три года и бороться за все титулы», — приводит слова Иванишевича Sportske Novosti.
В этом сезоне Новак Джокович выиграл Уимблдон, а также турниры в Тель-Авиве (Израиль), Астане (Казахстан) и Риме (Италия).
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