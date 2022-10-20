Новак Джокович может пропустить «Мастерс» в Париже

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович может пропустить хардовый турнир категории «Мастерс» в Париже (Франция). Об этом сообщил тренер теннисиста Горан Иванишевич.

«Понятно, что он точно сыграет в Турине (на Итоговом турнире ATP. — Прим. «Чемпионата»), но остаётся вопрос, поедет ли он до этого в Париж», — приводит слова Иванишевича Sportske Novosti.

В этом сезоне Новак Джокович выиграл Уимблдон, а также турниры в Тель-Авиве (Израиль), Астане (Казахстан) и Риме (Италия). Он также является действующим победителем «Мастерса» в Париже. На прошлом Итоговом турнире ATP Джокович дошёл до полуфинала, в котором проиграл будущему чемпиону немцу Александру Звереву.