Новак Джокович может пропустить «Мастерс» в Париже
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович может пропустить хардовый турнир категории «Мастерс» в Париже (Франция). Об этом сообщил тренер теннисиста Горан Иванишевич.
«Понятно, что он точно сыграет в Турине (на Итоговом турнире ATP. — Прим. «Чемпионата»), но остаётся вопрос, поедет ли он до этого в Париж», — приводит слова Иванишевича Sportske Novosti.
В этом сезоне Новак Джокович выиграл Уимблдон, а также турниры в Тель-Авиве (Израиль), Астане (Казахстан) и Риме (Италия). Он также является действующим победителем «Мастерса» в Париже. На прошлом Итоговом турнире ATP Джокович дошёл до полуфинала, в котором проиграл будущему чемпиону немцу Александру Звереву.
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