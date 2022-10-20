Арина Соболенко встретилась с мексиканскими полицейскими. Фото

Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографию, на которой она стоит вместе с мексиканскими полицейскими. Снимок сделан в Гвадалахаре, где в настоящий момент находится Соболенко.

«Спасибо большое за поддержку, Гвадалахара. Мне очень понравилось, как вы меня поддерживали. Обещаю, в следующий раз я выступлю лучше», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива арины соболенко

В настоящий момент в Гвадалахаре (Мексика) проходит турнир категории WTA-1000. Арина Соболенко уже выбыла из борьбы. Во втором круге белорусская спортсменка проиграла россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 4:6, 6:2, 2:6.

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