Тренер Джоковича рассказал, как Новак относится к многочисленным рекордам

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который является тренером 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича (седьмой в рейтинге ATP), рассказал, как его подопечный относится к рекордам конкурентов.

«Новаку интересно всё, что связано с какими-то рекордами. Остаётся вопрос, сколько он будет играть и как долго это продлится, но в данный момент я уверен, что он может атаковать или повлиять на эти рекорды», — приводит слова Иванишевича Sportske Novosti.

Джокович является пятым по количеству трофеев ATP (90), уступая Джимми Коннорсу (109), Роджеру Федереру (103), Ивану Лендлу (94), Рафаэлю Надалю (92). Также серб является вторым (21) в списке рекордсменов по числу побед на турнирах «Большого шлема», уступая лишь Рафаэлю Надалю (22).