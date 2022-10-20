Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я очень взволнованна». Кори Гауфф — о квалификации на Итоговый чемпионат WTA

«Я очень взволнованна». Кори Гауфф — о квалификации на Итоговый чемпионат WTA
Комментарии

Седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф прокомментировала попадание на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.

«Я очень взволнованна. На самом деле не думала об этом до матча. Рада присоединиться к Джессике Пегуле», — цитирует Гауфф Tennis365.

Гауфф стала первой с 2004 года теннисисткой, которая квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в возрасте до 19 лет. Последней теннисисткой, которой это удавалось, была пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова.

На данный момент на Итоговый чемпионат WTA отобрались:

Ига Свёнтек (Польша);
Джессика Пегула (США);
Онс Жабер (Тунис);
Кори Гауфф (США);
Каролин Гарсия (Франция).

На 3 путёвки 7 претенденток! Победа Кудерметовой выбила Самсонову из гонки за «Восьмёрку» На 3 путёвки 7 претенденток! Победа Кудерметовой выбила Самсонову из гонки за «Восьмёрку»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022