«Я очень взволнованна». Кори Гауфф — о квалификации на Итоговый чемпионат WTA
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Седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф прокомментировала попадание на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.
«Я очень взволнованна. На самом деле не думала об этом до матча. Рада присоединиться к Джессике Пегуле», — цитирует Гауфф Tennis365.
Гауфф стала первой с 2004 года теннисисткой, которая квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в возрасте до 19 лет. Последней теннисисткой, которой это удавалось, была пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова.
На данный момент на Итоговый чемпионат WTA отобрались:
Ига Свёнтек (Польша);
Джессика Пегула (США);
Онс Жабер (Тунис);
Кори Гауфф (США);
Каролин Гарсия (Франция).
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