«Я очень взволнованна». Кори Гауфф — о квалификации на Итоговый чемпионат WTA

Седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф прокомментировала попадание на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.

«Я очень взволнованна. На самом деле не думала об этом до матча. Рада присоединиться к Джессике Пегуле», — цитирует Гауфф Tennis365.

Гауфф стала первой с 2004 года теннисисткой, которая квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в возрасте до 19 лет. Последней теннисисткой, которой это удавалось, была пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова.

На данный момент на Итоговый чемпионат WTA отобрались:

Ига Свёнтек (Польша);

Джессика Пегула (США);

Онс Жабер (Тунис);

Кори Гауфф (США);

Каролин Гарсия (Франция).