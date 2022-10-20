Стало известно, чем занимается отбывающий наказание в тюрьме Борис Беккер

Оливер Мозер, адвокат шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера, рассказал об условиях жизни его клиента, который отбывает тюремное наказание в Великобритании.

«Борис Беккер конструктивно интегрировался в повседневную тюремную жизнь. Он может звонить, когда захочет, и общаться с внешним миром. Любые дополнительные сведения о его пребывании в тюрьме регулируются законами о защите личной жизни», — сказал Мозер.

«Он популярен среди своих коллег-заключённых, он делится с ними своим жизненным опытом. Борис преподаёт особый вид йоги и медитации», — приводит слова анонимного источника, близкого к Беккеру, Tennis365.

Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. Британский суд приговорил бывшего теннисиста к двум годам шести месяцам тюремного заключения.