Карен Хачанов проиграл Себастьяну Корде и не вышел в четвертьфинал в Антверпене
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Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в матче второго круга хардового турнира ATP в Антверпене (Бельгия), в котором его соперником был представитель США Себастьян Корда. Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, проиграл Корде (36) со счётом 5:7, 6:7 (9:11). Продолжительность матча составила 1 час 59 минут.
Хачанов выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. Российский спортсмен использовал два брейк-пойнта из четырёх (процент реализации составил 50%). Что касается Корды, то у него 10 подач навылет и две двойные ошибки. Он реализовал все три своих брейк-пойнта.
В четвертьфинале турнира в Антверпене Себастьян Корда сыграет с представителем Японии Йосихито Нисиокой.
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