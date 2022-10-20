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Карен Хачанов проиграл Себастьяну Корде и не вышел в четвертьфинал в Антверпене

Карен Хачанов проиграл Себастьяну Корде и не вышел в четвертьфинал в Антверпене
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Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в матче второго круга хардового турнира ATP в Антверпене (Бельгия), в котором его соперником был представитель США Себастьян Корда. Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, проиграл Корде (36) со счётом 5:7, 6:7 (9:11). Продолжительность матча составила 1 час 59 минут.

Хачанов выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. Российский спортсмен использовал два брейк-пойнта из четырёх (процент реализации составил 50%). Что касается Корды, то у него 10 подач навылет и две двойные ошибки. Он реализовал все три своих брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Антверпене Себастьян Корда сыграет с представителем Японии Йосихито Нисиокой.

Антверпен. 2-й круг
20 октября 2022, четверг. 13:40 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 9  
7 		7 11  
         
Себастьян Корда
36
США
Себастьян Корда
С. Корда
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