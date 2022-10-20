Чемпионка «Ролан Гаррос»: нам повезло, что Роджер Федерер играл до 40 лет

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1976 года британская теннисистка Сьюзен Баркер высказалась о завершившем карьеру швейцарском теннисисте Роджер Федерере.

«Роджер Федерер сделал игру такой простой. Кроме того, он был образцом для подражания для детей, и его популярность во всем мире не имеет себе равных. Он был признан самым популярным игроком 20 лет подряд. Нам так повезло, что он играл до 40 лет, и для меня Роджер лучший», — приводит слова Баркер Tennis World USA.

24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».