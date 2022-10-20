Берреттини вышел в четвертьфинал турнира в Неаполе, обыграв Карбальес-Баэну

Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал домашнего турнира категории АТР-250, который проходит в Неаполе. В матче второго круга соревнований второй сеяный Берреттини нанёс поражение представителю Испании Роберто Карбальес-Баэне со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Берреттини восемь раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. Карбальес-Баэна подал один эйс, трижды ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

Берреттини вышел вперёд в личном противостоянии с Карбальес-Баэной в официальных матчах – 2-1.

За выход в полуфинал турнира в Неаполе Берреттини сыграет с представителем Японии Таро Дэниэлом.