Тим одолел Серундоло и сыграет с Хуркачем в четвертьфинале турнира в Антверпене
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Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Антверпене (Бельгия). В матче второго круга соревнований Тим обыграл шестого сеяного аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 6:1, 1:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
Тим трижды подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Серундоло подал три эйса, ни разу не ошибся на подаче и взял три подачи соперника.
Тим и Серундоло во второй раз в карьере встречались в официальных матчах. Оба поединка прошли в 2022 году и завершились в пользу австрийца.
За выход в полуфинал турнира в Антверпене Тим сыграет с первый сеяным представителем Польши Хубертом Хуркачем.
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