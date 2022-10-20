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Тим одолел Серундоло и сыграет с Хуркачем в четвертьфинале турнира в Антверпене

Тим одолел Серундоло и сыграет с Хуркачем в четвертьфинале турнира в Антверпене
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Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Антверпене (Бельгия). В матче второго круга соревнований Тим обыграл шестого сеяного аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 6:1, 1:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

Тим трижды подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Серундоло подал три эйса, ни разу не ошибся на подаче и взял три подачи соперника.

Тим и Серундоло во второй раз в карьере встречались в официальных матчах. Оба поединка прошли в 2022 году и завершились в пользу австрийца.

За выход в полуфинал турнира в Антверпене Тим сыграет с первый сеяным представителем Польши Хубертом Хуркачем.

Антверпен. 2-й круг
20 октября 2022, четверг. 16:00 МСК
Доминик Тим
132
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7
1 		6 5
         
Франсиско Серундоло
28
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
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