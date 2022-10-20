Виктор Янчук: Кудерметова вывернется наизнанку, чтобы победить на турнире в Гвадалахаре

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о шансах российской теннисистки Вероники Кудерметовой выиграть турнир категории WTA-1000, который проходит в Гвадалахаре (Мексика).
Сегодня, 20 октября, в матче третьего круга восьмая сеяная Кудерметова сыграет с 12-й ракеткой соревнований представительницей Латвии Еленой Остапенко. Напомним, Вероника продолжает борьбу за выход на Итоговый чемпионат WTA.
«Для Кудерметовой это очень сильный стимул. Она вывернется наизнанку, чтобы победить. Вопрос только в том, выдержит ли она психологически это напряжение, не даст ли маху в некоторых ключевых мячах. Может быть, будут три-четыре очень важных мяча, которые дадут ей преимущество или она, наоборот, вдруг уступит. Но, думаю, при хорошем настрое и уверенности есть реальные шансы», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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