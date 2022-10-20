Гауфф вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре, отдав Тревизан лишь три гейма
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Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Гвадалахаре (Мексика). В матче третьего круга соревнований пятая сеяная Гауфф нанесла поражение итальянке Мартине Тревизан со счётом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.
Гауфф дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Тревизан не подала ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
Гауфф вышла вперёд в личном противостоянии с Тревизан в официальных матчах – 2-1.
За выход в полуфинал турнира в Гвадалахаре Гауфф сыграет с победительницей матча между представительницей Беларуси Викторией Азаренко и 13-й сеяной американкой Мэдисон Кис.
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