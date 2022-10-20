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Гауфф вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре, отдав Тревизан лишь три гейма

Гауфф вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре, отдав Тревизан лишь три гейма
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Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Гвадалахаре (Мексика). В матче третьего круга соревнований пятая сеяная Гауфф нанесла поражение итальянке Мартине Тревизан со счётом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Гауфф дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Тревизан не подала ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Гауфф вышла вперёд в личном противостоянии с Тревизан в официальных матчах – 2-1.

За выход в полуфинал турнира в Гвадалахаре Гауфф сыграет с победительницей матча между представительницей Беларуси Викторией Азаренко и 13-й сеяной американкой Мэдисон Кис.

Гвадалахара-2. 3-й круг
20 октября 2022, четверг. 19:10 МСК
Мартина Тревизан
28
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3  
6 		6  
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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