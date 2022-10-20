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Ольховский считает, что в следующем сезоне Самсонова может попасть в топ-10 рейтинга WTA

Ольховский считает, что в следующем сезоне Самсонова может попасть в топ-10 рейтинга WTA
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте российский теннисист Андрей Ольховский высказался об уровне игры в сезоне-2022 российской теннисистки Людмилы Самсоновой, которая на турнире категории WTA-1000, проходящем в Гвадалахаре (Мексика), нанесла поражение четвёртой ракетке мира белоруске Арине Соболенко, которая была посеяна под вторым номером.

«Перспективы Самсоновой? Мы уже говорили, что в этом сезоне она хорошо играет. Считаю, в следующем году у неё хорошие шансы попасть в топ-10 рейтинга», – сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, успешная игра на турнире в Гвадалахаре другой россиянки Вероники Кудерметовой исключила Самсонову из числа претенденток на выступление на Итоговом чемпионате WTA. Даже если Людмила завоюет титул в Мексике, то наберёт только 2705 очков и выше девятого места в Чемпионской гонке WTA не поднимется.

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