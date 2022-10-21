Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал в Гвадалахаре, взяв сет у Боузковой под ноль

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Гвадалахаре (Мексика). В матче третьего круга соревнований Самсонова потерпела поражение от представительницы Чехии Мари Боузковой со счётом 6:0, 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.
Самсонова трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Боузкова не подала ни одного эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
Боузкова вышла вперёд в личном противостоянии с Самсоновой в официальных матчах – 2-1.
За выход в полуфинал турнира в Гвадалахаре Боузкова вновь сыграет с россиянкой – либо с седьмой сеяной Дарьей Касаткиной, либо с Анной Калинской.
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