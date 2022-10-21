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Дарья Касаткина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Дарья Касаткина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
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Российская теннисистка Дарья Касаткина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA.

Это стало возможным после победы белорусской теннисистки Виктории Азаренко над американкой Мэдисон Кис на стадии 1/8 финала турнира в Гвадалахаре.

Также на итоговый турнир квалифицировалась представительница Беларуси Арина Соболенко.

Отметим, сегодня Касаткиной предстоит провести свой матч 1/8 финала турнира в Гвадалахаре, где она сыграет с соотечественницей Анной Калинской.

Ранее место на Итоговом турнире себе обеспечили полька Ига Свёнтек, Онс Жабер из Туниса, а также американки Джессика Пегула и Кори Гауфф. На Итоговый турнир в Техасе (США) попадут восемь лучших теннисисток. Турнир пройдёт с 31 октября по 7 ноября.

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