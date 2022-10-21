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Ана Иванович показала фотографии с отдыха в Венеции с мужем Бастианом Швайнштайгером

Ана Иванович показала фотографии с отдыха в Венеции с мужем Бастианом Швайнштайгером
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Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии, на которых она изображена вместе со своим мужем, чемпионом мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером. На снимках они отдыхают в Венеции.

«Подборка фото из Венеции. Всегда обожаю небольшой отдых с семьёй», — подписала фотографии Иванович.

Фото: из личного архива аны иванович

Фото: из личного архива аны иванович

Фото: из личного архива аны иванович

34-летняя Ана Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за Швайнштайгера. В марте 2018 года у пары родился сын. В октябре 2019 года Бастиан объявил о завершении карьеры.

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