Калинская переиграла Касаткину в матче третьего круга турнира в Гвадалахаре

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч третьего круга одноимённого теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 25-летняя представительница России Дарья Касаткина (11-й номер рейтинга) и 23-летняя соотечественница Анна Калаинская (73-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Калинской – 6:2, 2:6, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час и 45 минут.
На счету Калинской нет подач навылет, две двойные ошибки и семь из 13 (54%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – тоже нет эйсов, так же две двойные ошибки и пять из девяти (56%) реализованных брейк-пойнтов.
В четвёртом круге соревнований в Гвадалахаре соперницей Анны Калинской будет чешская теннисистка Мария Боузкова, которая обыграла ещё одну россиянку Людмилу Самсонову.
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