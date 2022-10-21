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Калинская переиграла Касаткину в матче третьего круга турнира в Гвадалахаре

Калинская переиграла Касаткину в матче третьего круга турнира в Гвадалахаре
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В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч третьего круга одноимённого теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 25-летняя представительница России Дарья Касаткина (11-й номер рейтинга) и 23-летняя соотечественница Анна Калаинская (73-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Калинской – 6:2, 2:6, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час и 45 минут.

На счету Калинской нет подач навылет, две двойные ошибки и семь из 13 (54%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – тоже нет эйсов, так же две двойные ошибки и пять из девяти (56%) реализованных брейк-пойнтов.

В четвёртом круге соревнований в Гвадалахаре соперницей Анны Калинской будет чешская теннисистка Мария Боузкова, которая обыграла ещё одну россиянку Людмилу Самсонову.

Гвадалахара-2. 3-й круг
21 октября 2022, пятница. 05:45 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		2 6
         
Анна Калинская
73
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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Новости. Теннис
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