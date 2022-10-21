«Кто кого тренирует?» Хуан-Карлос Ферреро показал фото с Карлосом Алькарасом

Победитель Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2003 года, экс первая ракетка мира испанец, бывший испанский теннисист, а ныне тренер Хуан-Карлос Ферреро опубликовал новый пост в своих социальных сетях. На снимке Ферреро изображён вместе со своим 19-летним подопечным Карлосом Алькарасом, который в настоящий момент возглавляет рейтинг ATP. Игрок и тренер стоят так, что может показаться, будто они поменялись ролями.
«Кто кого тренирует? Напряжённо работаем перед последними турнирами сезона! Цели ясны. Сделаем всё, чтобы их достичь!» — подписал фото Ферреро.
Фото: из личного архива хуана карлоса ферреро
В сентябре Карлос Алькарас выиграл Открытый чемпионат США. Это его первый титул на «Шлеме».
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