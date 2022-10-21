«Горы — это что-то особенное». Янник Синнер покатался на лыжах в живописном месте

12-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как покатался на лыжах в горах.

«Горы — это что-то особенное», — подписал он соответствующие фотографии.

Фото: из личного архива янника синнера

Фото: из личного архива янника синнера

21-летний Янник Синнер – обладатель шести трофеев уровня ATP. В этом сезоне он завоевал трофей в Умаге (Хорватия). Итальянец дошёл до четвертьфинала Australian Open, Уимблдона и Открытого чемпионата США, а также до четвёртого круга на «Ролан Гаррос». Ранее итальянец пропустил турнир в Астане (Казахстан) из-за травмы.

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