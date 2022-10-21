Даниил Медведев сыграет на выставочном турнире в Саудовской Аравии

Победитель Открытого чемпионата США 2021 года, российский теннисист Даниил Медведев выступит на выставочном турнире в Эд-Диръии (Саудовская Аравия), который пройдёт с 8 по 10 декабря. Об этом сообщили организаторы турнира на своём официальном сайте.

Также на турнире выступит немец Александр Зверев. Всего на турнире сыграют 12 теннисистов. Имена оставшихся участников станут известны позднее.

Даниил Медведев на данный момент восстанавливается от травмы, которую он получил на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В матче с обладателем 21 титула турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем теннисист отказался от продолжения борьбы после тай-брейка второго сета.

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