Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев сыграет на выставочном турнире в Саудовской Аравии

Даниил Медведев сыграет на выставочном турнире в Саудовской Аравии
Комментарии

Победитель Открытого чемпионата США 2021 года, российский теннисист Даниил Медведев выступит на выставочном турнире в Эд-Диръии (Саудовская Аравия), который пройдёт с 8 по 10 декабря. Об этом сообщили организаторы турнира на своём официальном сайте.

Также на турнире выступит немец Александр Зверев. Всего на турнире сыграют 12 теннисистов. Имена оставшихся участников станут известны позднее.

Даниил Медведев на данный момент восстанавливается от травмы, которую он получил на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В матче с обладателем 21 титула турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем теннисист отказался от продолжения борьбы после тай-брейка второго сета.

Рублёв завоевал свой 12-й титул! А в Чемпионской гонке он уже наступает на пятки Медведеву Рублёв завоевал свой 12-й титул! А в Чемпионской гонке он уже наступает на пятки Медведеву

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022