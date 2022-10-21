Симона Халеп сообщила, что в её допинг-пробе обнаружили запрещённый препарат

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», румынка Симона Халеп опубликовала заявление в своих социальных сетях. В нём она сообщила, что в её допинг-пробе обнаружили запрещённый препарат.
Также Халеп подчеркнула, что начался самый сложный матч в её карьере: борьба за правду. По её словам, субстанция под названием Roxadustat обнаружена в крайне низком количестве. Симона добавила, что никогда сознательно не принимала ничего запрещённого, и выразила надежду, что рано или поздно станет ясно, какова ситуация на самом деле.
Свой последний турнир Халеп провела в августе. Она проиграла в первом круге US Open и вскоре после этого досрочно завершила сезон.
Ранее в 2022 году тренером Халеп стал известный французский специалист Патрик Муратоглу, бывший тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс.
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