Елена Веснина высказалась о попадании Дарьи Касаткиной на Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о квалификации Дарьи Касаткиной на Итоговый турнир WTA.



«Прекрасная новость, с чем я и поздравляю Дашу. Она давно ставила перед собой эту цель. Это вообще цель всех: закончить сезон так, чтобы попасть на Итоговый, потому что это показывает, что ты на протяжении всего сезона играешь стабильно и успешно.



Случайных людей там нет, поэтому великолепный результат. Ещё надеюсь, что Вероника Кудерметова поддержит и попадёт туда», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.я

Ранее Дарья Касаткина уступила Анне Калинской на турнире в Гвадалахаре, однако несмотря на поражение всё равно квалифицировалась на Итоговый турнир WTA.