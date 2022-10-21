Тим отыграл три матчбола у Хуркача и вышел в полуфинал турнира в Антверпене

Австрийский теннисист Доминик Тим (132-я ракетка мира) переиграл представителя Польши Хуберта Хуркача (11-й номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Лотто Арена» на хардовом покрытии.
Тим оказался сильнее своего соперника со счётом 3:6, 7:6 (11:9), 7:6 (7:4). Австриец выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Хуберта Хуркача 17 эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Отметим, что во втором сете Хуркач вёл на тай-брейке со счётом 6:4, а затем заработал ещё матчбол при 8:7 в свою пользу, однако не смог реализовать преимущество. В полуфинале Доминик Тим встретится с представителем США Себастьяном Кордой, который в другом матче 1/4 финала разгромил Йосихито Нисиоку — 6:0, 6:2.
- 21 октября 2022
-
19:16
-
18:52
-
18:05
-
17:55
-
17:47
-
17:35
-
17:25
-
17:05
-
16:48
-
16:06
-
15:02
-
13:01
-
10:06
-
09:01
-
08:53
-
08:03
-
08:00
-
07:49
-
07:26
-
05:33
-
03:05
-
02:30
-
00:56
- 20 октября 2022
-
22:13
-
21:00
-
20:30
-
20:20
-
19:20
-
19:00
-
18:34
-
17:23
-
16:21
-
15:37
-
15:33
-
14:56