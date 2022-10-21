Тим отыграл три матчбола у Хуркача и вышел в полуфинал турнира в Антверпене

Австрийский теннисист Доминик Тим (132-я ракетка мира) переиграл представителя Польши Хуберта Хуркача (11-й номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Лотто Арена» на хардовом покрытии.

Тим оказался сильнее своего соперника со счётом 3:6, 7:6 (11:9), 7:6 (7:4). Австриец выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Хуберта Хуркача 17 эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Отметим, что во втором сете Хуркач вёл на тай-брейке со счётом 6:4, а затем заработал ещё матчбол при 8:7 в свою пользу, однако не смог реализовать преимущество. В полуфинале Доминик Тим встретится с представителем США Себастьяном Кордой, который в другом матче 1/4 финала разгромил Йосихито Нисиоку — 6:0, 6:2.