Отец Циципаса высказался о коучинге в адрес своего сына

Отец греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, Апостолос Циципас прокомментировал своё отношение к коучингу.

«Коучинг теперь разрешен. Но никто не знал и правил, которые были до этих изменений. Люди что-то прочитали или услышали, но не разобрались в вопросе. В кодексе ATP всегда говорилось, что вы можете подбадривать и поддерживать своего игрока по ходу матча. Для меня прежде всего это про ментальное состояние игрока, когда тебе надо вытащить его из эмоциональной ямы».



В WTA раньше тренеры даже выходили на корт? В этом нет смысла. Мне достаточно сказать ему пару слов, чтобы помочь найти баланс. А редкий разговор, который может у нас случиться, это, например, жалоба, что ракетки слишком мягкие и он не чувствует мяч", — цитирует Циципаса «Теннисология».