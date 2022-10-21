Арина Соболенко показала зажигательный танец после квалификации на Итоговый турнир

Белорусская теннисистка, четвёртая ракетка мира Арина Соболенко опубликовала видео, на котором она танцует, радуясь своему попаданию на Итоговый турнир WTA. Об этом стало известно после того, как соотечественница теннисистки Виктория Азаренко переиграла американку Мэдисон Кис.

«Когда ты квалифицировалась на Итоговый турнир WTA после тяжёлого года», — написала теннисистка в социальных сетях.

В настоящий момент в Гвадалахаре (Мексика) проходит турнир категории WTA-1000. Арина Соболенко уже выбыла из борьбы. Во втором круге белорусская спортсменка проиграла россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 4:6, 6:2, 2:6.

Победа Азаренко над Кис позволила попасть на Итоговый турнир и российской теннисистке Дарье Касаткиной.