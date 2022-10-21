Чемпионка четырёх ТБШ: Халеп никогда не казалась мне человеком, способным на жульничество

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в парном разряде австралийка Рене Стабс высказалась об отстранении теннисистки Симоны Халеп. Румынке временно запрещено выступать на профессиональном уровне. В её крови был обнаружен препарат, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством.
«В шоке от этой новости. Я воздержусь от своих мыслей, пока не пройдёт процесс расследования того, как подобное произошло и как препарат оказался в организме Симоны. Она никогда не казалась мне человеком, способным на жульничество, чтобы улучшить свои позиции. Надеюсь, это ошибка, если нет, то ужасно», — написала Рене Стабс в своих социальных сетях.
Симона Халеп не выступает на турнирах с Открытого чемпионата США-2022. Ранее теннисистка досрочно завершила сезон.
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