Апостолос Циципас: иногда я задаю себе вопрос, зачем втянул сына в теннис?

Апостолос Циципас, отец греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, поделился мыслями об эмоциональности своего сына.
«Насколько трудно быть и отцом, и тренером? Самое сложное для меня — это когда я вижу как он переживает болезненный опыт. Эмоции есть эмоции, и с этим нужно справляться, если ты хочешь побеждать и ставить рекорды. В такие моменты я как отец задаю себе только один вопрос «Зачем я втянул сына во все это (в теннис)?». Но жизнь – это американские горки, здесь есть взлеты и падения», — приводит слова Циципаса «Теннисология».
Также тренер ответил на вопрос об отношениях со своими сыновьями.
«Не обижаются ли мои сыновья Петрос и Павлос на то, что как тренер я Стефаносу уделяю больше внимания? Да, как тренер я провожу с ним больше времени. Но дети знают, как сильно я их люблю. При любой возможности мы собираемся и проводим время вместе. Иногда они даже напоминают, что я нужен Стефаносу. В такие моменты приходится их убеждать, что сейчас он справится без меня и я просто хочу побыть с ними».
Ранее Апостолос Циципас рассказывал о своём отношении к коучингу.
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