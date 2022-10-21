Циципас в третий раз в сезоне переиграл Имера и стал полуфиналистом Стокгольма

Греческий теннисист Стефанос Циципас в двух сетах расправился с представителем Швеции Микаэлем Имером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Кунглига Теннисхаллен» на хардовом покрытии. Продолжительности матча составила 1 час 40 минут.
Циципас одержал победу со счётом 7:5, 6:3. Грек выполнил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. На счету Микаэля Имера ни одного эйса, ни одной ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из 11.
В этом сезоне Стефанос уже обыгрывал шведа на Australian Open и Открытом чемпионате Франции. В обеих встречах Имер не смог взять ни сета.
В полуфинале турнира в Стокгольме Стефанос Циципас сыграет либо с американцем Фрэнсисом Тиафо, либо с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори. Соревнования проходят с 17 по 23 октября.
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