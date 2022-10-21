Слоан Стивенс: США всегда были сильной страной в теннисе. У нас отличный подбор игроков

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира, американка Слоан Стивенс высказалась о теннисной школе США.

«Думаю, у нас всегда был отличный подбор игроков в американском теннисе 0 как у мужчин, так и у женщин. Очевидно, представление США на мировом уровне имело свои преимущества, потому что у нас много людей. Я думаю, что практика и большое количество конкурентов только сделали нас лучше, повысили наш уровень.

Благодаря этому все, с кем я выросла, кто играл в моей возрастной группе — мы все ещё играем на равных. Мы подталкиваем друг друга к тому, чтобы добиться большего. Это приятно. Я думаю, очевидно, что мы действительно сильная страна, мы всегда были сильны в теннисе», — сказала Стивенс на пресс-конференции на турнире в Гвадалахаре.