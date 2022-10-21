Отыгранные матчболы и невероятный обводящий удар — в видеообзоре победы Тима над Хуркачем

Австрийский теннисист Доминик Тим (132-я ракетка мира) переиграл представителя Польши Хуберта Хуркача (11-й номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Лотто Арена» на хардовом покрытии. Тим оказался сильнее своего соперника в трёх партиях со счётом 3:6, 7:6 (11:9), 7:6 (7:4).



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Права на видео принадлежат ATP. Видео доступно на канале Tennis TV.

Права на видео принадлежат ATP. Видео доступно на канале Tennis TV.

Отметим, что во втором сете Хуркач вёл на тай-брейке со счётом 6:4, а затем заработал ещё матчбол при 8:7 в свою пользу, однако не смог реализовать преимущество. В полуфинале Доминик Тим встретится с представителем США Себастьяном Кордой, который в другом матче 1/4 финала разгромил Йосихито Нисиоку — 6:0, 6:2.